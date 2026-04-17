Diş Sağlığı Krizi Meclis Gündeminde
Diş Sağlığı Krizi Meclis Gündeminde

17.04.2026 10:40
CHP'li İlgezdi, diş hekimi atama sorunlarını ve ağız sağlığı bütçesinin yetersizliğini anlattı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de ağız ve diş sağlığı alanında yaşanan planlama sorunlarını ve atama bekleyen diş hekimlerinin durumunu Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, "Çocuklarda çürük prevalansı yüzde 88'e, 60 yaş üstünde ise yüzde 99 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu tablo karşısında koruyucu diş hekimliği hizmetlerine ayrılan bütçenin yetersiz kalması büyük bir risk oluşturuyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ağız ve diş sağlığında yaşanan sorunlar ve atama bekleyen diş hekimlerine ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. İlgezdi, "Bakanlığın ilan ettiği 521 kişilik sembolik atama kadrosu ne vatandaşın randevu çilesini ne de hekimlerin işsizlik sorununu çözebilir" dedi.

Türkiye'de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin hem erişim hem de istihdam açısından büyük bir tıkanıklık yaşadığını belirten Akkuş İlgezdi, "Bugün atama bekleyen on binlerce yetişmiş diş hekimimiz bulunurken, vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aylar sonrasına ancak gün alabiliyor. Vatandaşımız tedaviye erişemiyor, mağduriyet yaşıyor. Bir yanda hizmet bekleyen milyonlar, diğer yanda hizmet etmek için atama bekleyen hekim ordusu var. Bu tablo, sağlık yönetimindeki plansızlığın en somut kanıtıdır" dedi.

"Kendi yetiştirdiğimiz pırlanta gibi beyinleri, kendi ellerimizle başka ülkelere gönderiyoruz"

OECD verilerine dayanarak Türkiye'deki hekim açığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "OECD ortalamasında 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı 85 iken, ülkemizde bu rakam 60 seviyelerinde seyrediyor. Çalışan hekim sayımız bu kadar yetersiz olmasına rağmen, kamuda ciddi bir istihdam kısıtlamasına gidilmesi kabul edilemez. 2026 yılı atama kurasında ilan edilen sembolik kadrolar, her yıl mezun olan binlerce diş hekimini işsizliğe ve ne yazık ki yurt dışına göç etmeye mahküm ediyor. Kendi yetiştirdiğimiz pırlanta gibi beyinleri, kendi ellerimizle başka ülkelere gönderiyoruz" İfadelerini kullandı.

"Çocukların yüzde 88'inin dişi çürük ama bütçe yok"

Ağız ve diş sağlığındaki ihmallerin toplum sağlığını uzun vadede tehdit ettiğini vurgulayan ve koruyucu hizmetlerin yetersiz kaldığına dikkati çeken Akkuş İlgezdi, "Çocuklarda çürük prevalansı yüzde 88'e, 60 yaş üstünde ise yüzde 99 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu tablo karşısında koruyucu diş hekimliği hizmetlerine ayrılan bütçenin yetersiz kalması büyük bir risk oluşturuyor. 'Aile Diş Hekimliği' gibi iddialı projeler ise 2026 yılı itibarıyla hedeflerin çok gerisinde kaldı. 20 ilde yaygınlaşacağı duyurulan bu projenin takvimi neden sürekli aksıyor" dedi.

"Halk sağlığı acil servis kapılarına mahkum ediliyor"

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin zayıflatılmasının hastaneler üzerindeki yükü artırdığını ifade eden Akkuş İlgezdi, "Vatandaş diş ağrısı nedeniyle randevu alamadığı için hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kalıyor. Yeni yapılacak Aile Sağlığı Merkezlerinde diş ünitleri kurularak birinci basamak tedavilerin buralarda verilmesi bir zorunluluktur. Uzmanlık gerektiren branşlarda yaşanan randevu krizleri, ancak nüfus yoğunluğunu esas alan yeni bir planlama ile çözülebilir. Kontrolsüz şekilde artan fakülte kontenjanları ile sahadaki atama yetersizliği arasındaki bu devasa uçurum kapatılmalıdır. Bakanlık, acilen bir 'Ulusal İstihdam Stratejisi' hazırlayarak bu plansızlığa son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

