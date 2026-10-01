Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Avusturya\'nın Ankara Büyükelçisi Juen ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen'i kabul etti" denildi.