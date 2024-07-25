Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun değerli üyeleriyle Gümülcine'de bir araya gelmiştir. Görüşmede soydaşlarımızın sorunları etraflıca ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.