Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında BM ve SICA ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında BM ve SICA ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü'nün BM 81. Genel Kurulu marjında Gherman ve Ajoy ile görüştüğünü duyurdu. Görüşmede Gherman BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü, Ajoy ise SICA Genel Sekreteri olarak yer aldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Lina Ajoy ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Büyükelçi Lina Ajoy ile görüştü" denildi.
Kaynak: ANKA
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