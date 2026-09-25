Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, New York\'ta Suriye konulu etkinliğe katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, New York'ta Suriye konulu etkinliğe katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen Suriye konulu yan etkinliğe katılarak hitapta bulundu. Dışişleri Bakanlığı, etkinliğin 'Suriye İçin Kamp Kurmama Zorunluluğu' başlıklı olduğunu X'te duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, New York'ta "Bölgesel İstikrar, Güvenlik ve Sürdürülebilir Geri Dönüş: Suriye İçin Kamp Kurmama Zorunluluğu" başlıklı bir etkinliğe katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta düzenlenen 'Regional Stability, Security and Sustainable Return: Syria's No-Camps Imperative' başlıklı yan etkinliğe katılarak hitapta bulundu" denildi.
Kaynak: ANKA
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