Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Racub'la Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Racub'la bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Racub'la görüştü.
Görüşmede ağırlıklı olarak Gazze'deki son gelişmeler ve Filistinliler arası uzlaşı süreci ele alındı.
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