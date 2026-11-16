Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ile İslamabad'da görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ile İslamabad'da görüştü

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İranlı Dışişleri Bakanı Erakçi, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ile görüştü. Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede taraflar, ortak zorluklara karşı işbirliğini güçlendirme gereğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Erakçi, Orgeneral Münir ile bir araya geldi.

Görüşmede, ulusal ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, bölgesel barışı tehdit eden unsurlar ve ortak zorluklar karşısında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmenin, son dönemde bölgesel diplomasi trafiğinin hızlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekerken, Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğinin önemine işaret edildi.

Kaynak: AA
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