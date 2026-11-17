Dışişleri Bakanı Fidan, AYM Başkanı Özkaya ile başkentte görüşme gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Fidan ile Özkaya'nın bir araya gelmesi başkentte gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ankara'da AYM Başkanı Özkaya ile görüştü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?