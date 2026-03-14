Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

14.03.2026 19:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu noktadaki iradesi kesindir. Türkiye, bu devam eden haksız savaşta yer almak istememektedir, bizim bu savaşın içine sürüklenmemize biz kesinlikle karşıyız. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut." dedi.

Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölgeyi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirten Fidan, "Çok uzun süredir (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikalarının ve fundementalist ideolojisinin bölgemizde neden olduğu kaosa ısrarla dikkat çekmekteyiz. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına göz yummamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Fidan, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü ve sahadaki insani durumun her geçen gün ağırlaştığını söyleyerek, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Gazzelilerin başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasının acil bir öncelik olduğunun altını çizdi.

İsrail'in iki devletli çözümü sekteye uğratmak için Batı Şeria'da yeni bir oldu bitti yaratmaya yönelik adımlar attığına işaret eden Fidan, "Batı Şeria'da yerleşimciler her gün Filistinli kardeşlerimizi şehit etmektedir. Öte yandan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyebilecek son derece tehlikeli bir adımdır. Bu tehlikeli provokasyondan bir an önce vazgeçilmeli, insanlığın ortak sorumluluğu olan kutsal mekanlara gereken saygı gösterilmelidir." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in Lübnan'ı da yeniden insani bir felakete ve kalıcı bir siyasi istikrarsızlığa sürüklemek istediğini vurgulayarak "Netanyahu'nun Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden açıkçası endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecek"

Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından bölgesel gelişmeleri Türkiye açısından değerlendirerek "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu noktadaki iradesi kesindir. Türkiye, bu devam eden haksız savaşta yer almak istememektedir, bizim bu savaşın içine sürüklenmemize biz kesinlikle karşıyız. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin caydırıcılık ve askeri kabiliyetlerinin son derece yüksek olduğunu kaydeden Fidan, stratejik ve hikmetli olarak düşünüldüğünde bu gücün ne zaman ve nerede kullanılacağına dair her zaman fikirlerinin olduğunu ancak bu savaşta şu anda diplomasinin bir an önce işlemesi gerektiğini dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

