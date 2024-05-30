- Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya'da
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
PRAG - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO'nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO'nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
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