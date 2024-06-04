Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Han Zheng ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Han Zheng ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin'de bir araya geldi. Bu görüşme, Bakan Fidan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürdüğünü gösteriyor.

04.06.2024 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Han Zheng ile görüştü

PEKİN - Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile Pekin'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdüyor. Bakan Fidan bu kapsamda Pekin'de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hakan Fidan, Pekin, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Han Zheng ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:24 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
05:19 Kapadokya’daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti Kapadokya'daki balayı tatilinde fenalaşan 2 günlük gelin hayatını kaybetti
01:26 Çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu Çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülen kadın cesedi bulundu
00:58 DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti DEM Partililerden Hakkari Belediyesine kayyum kararına tepki! Milletvekilleri ve belediye başkanları kente akın etti
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
07:44 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı İşte ilk sözleri Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 08:40:08. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Han Zheng ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement