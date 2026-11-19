(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.