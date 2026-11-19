Dışişleri Bakanı Fidan ile Bayramov telefonda görüştü, bölgesel konular ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov dün telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: ANKA
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