Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, mevkidaşı Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da görüştü.
Kaynak: AA
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