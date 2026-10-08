Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da görüştü.
Kaynak: AA
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