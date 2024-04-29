Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor.

29.04.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Riyad, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
13:25 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan büyükelçiliklere “Hazırlıklı olun“ talimatı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan büyükelçiliklere "Hazırlıklı olun" talimatı
22:43 A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim’i ziyaret etti A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Fatih Terim'i ziyaret etti
22:39 Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz Yazar Taceddin Kutay ve 6 yaşındaki kızına sokak ortasında sözlü taciz
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:12 Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
18:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 23:29:09. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement