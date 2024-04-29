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- Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile görüştü

RİYAD - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.