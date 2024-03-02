Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu\'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Senegal Dışişleri Bakanı Ismaila Madior Fall, Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ve Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurt Dışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile görüştü.
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir kereste marangozhanesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı oturum ve diğer etkinliklerin, uluslararası yükümlülüklere ülkelerin nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden düşündürdüğünü söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milletvekili Nevzat Korkmaz'ın kızı Dilara Korkmaz'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Akşener, 23 ve 24. Dönem Isparta Milletvekilliği yapan Korkmaz'ın kızının düğününe katılarak destek verdi.
Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mansur Okulu'nda mental matematik yarışması düzenledi. Yarışmaya yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Yarışmanın sonuçları açıklandı ve kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı olan öğrencilere THY sponsorluğunda İstanbul'a gidiş dönüş bileti hediye edildi.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ele alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un Gazze ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, 'Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor' dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti. - WASHINGTON
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