Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlantik Konseyine konuk oldu

Tesla Model 3 Performance Özellikleri Sızdı!

Tesla'nın en çok satılan otomobillerinden biri olan Tesla Model 3'ün spor modeli olan Performance'ın özellikleri sızdırıldı. Yeni belgelere göre araç, 412 Hp gücünde yeni bir motorla donatılmış durumda. Ayrıca aracın önünde bulunan motorun gücü ise 211 Hp olarak korunuyor. Bu sızdırılan bilgilerin doğruluğu henüz kesinleşmedi.