Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki TDT toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki TDT toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Bakanlık kaynaklarına göre Fidan toplantıda hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?