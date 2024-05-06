Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Ankara\'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu'yu Ankara'da ağırladı. İki ülke arasında 'Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası' da imzalandı.

06.05.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Shakantu'yu Ankara'da ağırladı.

İki ülke arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
23:36 Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye videolu gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
23:18 Beşiktaş’a gidecek mi Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor’dan ayrılacak Beşiktaş'a gidecek mi? Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacak
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:54 Netanyahu’ya Refah vizesi vermeyen ABD’den Hamas’ın kararına ilk yorum Netanyahu'ya Refah vizesi vermeyen ABD'den Hamas'ın kararına ilk yorum
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 00:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement