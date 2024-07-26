Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya ülkeleri ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Hasan, ASEAN Genel Sekreteri Kao, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kommasith, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile bir araya geldi.