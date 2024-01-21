Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Heniyye'yi kabul etti.

Kabulde, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.