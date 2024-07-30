(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
İran'da 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Mesut Pezeşkiyan için yemin töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. İran İslami Şura Meclisi'ndeki törene katılan Bakan Fidan mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la bir araya geldi.
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