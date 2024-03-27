Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul\'da vatandaşlarla buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'un Sarıyer ve Pendik ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak esnafı ziyaret etti. Fidan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Ayrıca bazı vatandaşlarla telefonda görüntülü konuşarak durumları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar da Bakan Fidan'a desteklerini dile getirip teşekkür etti.

27.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'un Sarıyer ve Pendik ilçelerinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Fidan, birçok kişiyle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Fidan, bazı vatandaşlarla da telefonda görüntülü konuştu, dükkanları ziyaret ederek esnafla durumlarına ilişkin sohbet etti.

Vatandaşlar da Bakan Fidan'a desteklerini dile getirdi, iyi dileklerde bulundu, teşekkür etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, Pendik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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