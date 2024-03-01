Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya\'da görüştü

Bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi. Bakan Fidan, forum vesilesiyle Lavrov ile görüşme fırsatı buldu.

01.03.2024 15:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün başlayan 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) münasebetiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü - Son Dakika
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