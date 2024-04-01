Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.
Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.
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Safranbolu'da yapılan resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Elif Köse oy oranını arttırarak tekrar Belediye Başkanı seçildi. Köse, Safranbolu'nun tercihini ve kararlılığını vurgulayarak, kirli siyasetin kaybettiğini belirtti.
Karabük'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde AK Parti il ve ilçelerde zafer elde etti. AK Parti, Karabük, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeleri ile Yortan Beldesini kazandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarı çöktü ve bir işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında özel eğitimli K9 köpekleri de kullanılıyor.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, parti gözetmeksizin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen tüm adayların vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirterek, seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için ricada bulunuyoruz ve bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz.
Bolu'nun Gerede ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar'a karşı 73 oy fazla alarak seçimi kazandı. Akif Allar'ın ise sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.
CHP'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Veli Ağbaba, partisinin İl Başkanı Barış Yıldız ve CHP'li adayların kazandığı belediye başkanları ile bir basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, seçim sonuçlarının CHP'nin Malatya'da aldığı en yüksek oy olduğunu belirtti ve Malatya'da kaybetmediklerini, birbirlerini yeniden kazandıklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti'den seçilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i kutladı.
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