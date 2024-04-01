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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.

01.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel meselelere ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Görüşmede, bölgesel meseleler ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü - Son Dakika

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