Dışişleri Bakanlığı Alberta'daki patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı Alberta'daki patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Alberta eyaletindeki askeri üste dün yaşanan patlamada can kayıpları olduğunu belirterek derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziye sunuldu, yaralılara acil şifa dilendi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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