Dışişleri Bakanlığı Alberta'daki patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kanada'nın Alberta eyaletinde bir askeri üste dün meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.