Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump\'a yapılan saldırıyı kınadı

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrı meşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

ABD'nin eski başkanlarından ve Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrı meşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz."