Dışişleri Bakanlığı, Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik Husi saldırısını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Husiler tarafından Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. Bakanlık, saldırıya ilişkin kınama mesajında bu ifadeyi kullandı.
Dışişleri Bakanlığı: Husiler tarafından Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz
Kaynak: AA
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