Dışişleri Bakanlığı, Moskova\'daki saldırıyı kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen saldırıya ilişkin "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklaması şöyle:

"Moskova'daki bir konser salonuna bu akşam düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin ise yaralandığı duyuruldu.