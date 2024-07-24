Dışişleri Bakanlığı\'ndan Nepal\'deki Uçak Kazasıyla İlgili Açıklama

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz."