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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sundu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olay

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söylemişti.