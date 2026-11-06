Dışişleri Fransız gemisi için muvafakat sürecinin tamamlanmadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Fransız gemisi için muvafakat sürecinin tamamlanmadığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dışişleri Bakanlığı, Fransız gemisinin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında izinsiz araştırma yapmasına ilişkin muvafakat sürecinin tamamlanmadığını bildirdi. Bakanlık, Yunanistan ve GKRY'nin yayımladığı yetkisiz seyir ikaz duyurularının iptal edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı geminin, Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığında "gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti" gerçekleştirme niyetine ilişkin, bu faaliyetin kıta sahanlığı sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, Fransız bayraklı geminin, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye ait kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransız bayraklı geminin, Türkiye'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı dahilinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizYunanistanPolitikaFransızGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 23:11:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Dışişleri Fransız gemisi için muvafakat sürecinin tamamlanmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android