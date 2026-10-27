DİSK-AR'a göre geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2026'da 12 milyon 762 bine yükseldi - Son Dakika
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DİSK-AR'a göre geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2026'da 12 milyon 762 bine yükseldi

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DİSK-AR\'a göre geniş tanımlı işsiz sayısı Eylül 2026\'da 12 milyon 762 bine yükseldi
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DİSK-AR, Eylül 2026'da geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 762 bine yükseldiğini açıkladı. Rapora göre dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark 22,8 puana çıktı; resmi işsizlerin yüzde 83,7'si işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 762 bine yükseldiğini açıkladı. Ayrıca dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın 22,8 puana çıktığı, resmi işsizlerin yüzde 83,7'sinin ise işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı kaydedildi.

DİSK-AR'ın TÜİK ve İŞKUR verilerinden yararlanarak hazırladığı değerlendirmeye göre, Eylül 2026'da mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,4, dar tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 967 bin olarak açıklandı. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 762 bin oldu.

Raporda, dar tanımlı işsiz sayısının Eylül 2024'te 3 milyon 36 bin, Eylül 2025'te 3 milyon 26 bin ve Eylül 2026'da 2 milyon 967 bin olduğu belirtildi. Aynı dönemde geniş tanımlı işsiz sayısının ise 11 milyon 4 binden 12 milyon 339 bine, ardından 12 milyon 762 bine yükseldiği kaydedildi. Geniş tanımlı işsiz sayısının yıllık 423 bin, iki yıllık dönemde ise 1 milyon 758 bin arttığı ifade edildi.

DAR VE GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDAKİ FARK 22,8 PUAN

Raporda, dar tanımlı işsizlik oranının, Eylül 2024 ve Eylül 2025'te yüzde 8,5 olduğu, Eylül 2026'da ise yüzde 8,4'e gerilediği belirtildi. Geniş tanımlı işsizlik oranının Eylül 2024'te yüzde 27,5 olduğu, Eylül 2026'da yüzde 31,2'ye yükseldiği kaydedildi.

Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın, Ocak 2022'de yaklaşık 11 puan olduğu, Eylül 2026'da ise 22,8 puana ulaştığı bildirildi.

4,3 MİLYON KİŞİ DAHA FAZLA SAAT ÇALIŞMAK İSTİYOR

Raporda, dar tanımlı işsizliğin son dört hafta içinde aktif iş arama kanallarını kullanan ve iş bulması durumunda iki hafta içinde çalışmaya başlayabilecek kişileri kapsadığı belirtildi. Geniş tanımlı işsizliğin ise zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin yanı sıra iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arama ümidini yitirenleri ve potansiyel iş gücünü de kapsadığı ifade edildi.

Eylül 2026 itibarıyla 4,3 milyon kişinin haftada 40 saatten az çalıştığı ve imkanı olması durumunda daha fazla çalışmak istediğini belirttiği, 5,5 milyon kişinin ise iş arama ümidini yitirdiği kaydedildi.

GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40,4

Rapora göre, Eylül 2026'da dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,3 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 25,6, kadınlarda yüzde 40,4 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın ve erkek işsizliği arasındaki fark 14,8 puan oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranının erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda yüzde 23,1 olduğu belirtilen raporda, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Eylül 2026'da kadınlarda dar tanımlı işsiz sayısının 1 milyon 353 bin, geniş tanımlı işsiz sayısının 6 milyon 382 bin olduğu belirtildi. Erkeklerde ise dar tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 614 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 380 bin olarak hesaplandı.

RESMİ İŞSİZLERİN YÜZDE 83,7'Sİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR

Raporda, TÜİK'in Eylül 2026 için açıkladığı 2 milyon 967 bin dar tanımlı işsize karşılık, İŞKUR verilerine göre aynı ayda işsizlik ödeneği alanların sayısının 484 bin 949 olduğu belirtildi. Bu verilere göre resmi işsizlerin yalnızca yüzde 16,3'ünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiği, yüzde 83,7'sinin ise ödenek alamadığı kaydedildi. Raporda, yaklaşık 2,5 milyon işsizin işsizlik ödeneğinden yoksun kaldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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