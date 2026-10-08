DİSK Basın-İş, Adalet Bakanlığı önünde Derya Okatan'ın tutukluluğunu protesto etti - Son Dakika
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DİSK Basın-İş, Adalet Bakanlığı önünde Derya Okatan'ın tutukluluğunu protesto etti

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DİSK Basın-İş, Adalet Bakanlığı önünde Derya Okatan\'ın tutukluluğunu protesto etti
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DİSK Basın-İş, tutuklu gazeteci Derya Okatan Albayrak için Adalet Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Sendika, şaibesi giderilmemiş dijital materyallerin tutukluluğa dayanak yapılamayacağını savundu; Okatan ise tutuklanmasının gazetecilik mesleğine saldırı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteci ve DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasını Adalet Bakanlığı önünde protesto etti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Şaibesi giderilmemiş dijital materyaller, bir gazetecinin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının dayanağı haline getirilemez" denildi. Tutuklu Okatan, gönderdiği mesajda, "Benim tutuklanmam şahsımla ilgili bir durum değil, gazetecilik mesleğine dönük bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

DİSK Basın-İş yöneticileri ve üyeleri, gazeteci ve DİSK Basın-İş Disiplin Kurulu üyesi Derya Okatan Albayrak'ın tutuklanmasını protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

"Gazeteci Derya Okatan'a özgürlük" yazılı pankartı açan gazeteciler, "Tutuklu gazetecilere özgürlük" ve "Gazetecilik suç değildir" yazılı dövizler taşıyarak, "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

DİSK Basın-İş adına açıklamayı yapan Disiplin Kurulu üyesi Diren Yurtsever, Okatan'ın tutuklanmasını halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yönelmiş "ağır bir saldırı" olduğunu ifade ederek, "Şaibesi giderilmemiş dijital materyaller, bir gazetecinin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının dayanağı haline getirilemez" dedi.

"Gazetecilik, iktidarların çizdiği sınırlar içinde yürütülecek bir faaliyet değildir" diyen Yurtsever, "Gazetecilerin soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar yoluyla baskı altına alınması, yalnızca gazetecileri değil, toplumun tamamını susturmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür" diye konuştu.

Yurtsever, Okatan'ın serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların hukukun evrensel ilkeleri ile basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti. Yurtsever ayrıca, söz konusu belgelerin harici diske ne zaman ve nasıl aktarıldığının, 2019 yılında alınan adli imajla karşılaştırılarak bağımsız bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

"BENİM TUTUKLANMAM ŞAHSIMLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİL, GAZETECİLİK MESLEĞİNE DÖNÜK BİR SALDIRIDIR"

Tüm basın örgütlerine seslenen Yurtsever, "Herkesi Derya Okatan ile dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından 2 Ekim'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Derya Okatan'ın mesajı okundu. Okatan mesajında meslektaşları ve DİSK Basın-İş' e teşekkürlerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim tutuklanmam şahsımla ilgili bir durum değildir. Gazetecilik mesleğine dönük bir saldırıdır. Bir yanda gazeteciler tutuklanıyor, bir yanda bağımsız gazetecilik yapan T24 gibi internet siteleri kapatılıyor, gazetelerin sosyal medya hesapları engelleniyor. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, halkın haber alma hakkı engelleniyor. Basın bu kadar ağır saldırı altındayken biz gazetecilere düşen örgütlü mücadeleye sarılmaktır. Mesleğinin onuru için direnen tüm meslektaşlarımın bu direnişi birlikte yürütmesi halinde gazeteciliğin, basın özgürlüğünün kazanacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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