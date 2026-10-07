DİSK'e bağlı 16 sendika, seçilmiş belediye başkanlarının görevine iadesini istedi - Son Dakika
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DİSK'e bağlı 16 sendika, seçilmiş belediye başkanlarının görevine iadesini istedi

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DİSK\'e bağlı 16 sendika, seçilmiş belediye başkanlarının görevine iadesini istedi
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DİSK'e bağlı 16 sendika, halk iradesine yönelik operasyonlara son verilmesini ve kayyım uygulamalarının sonlandırılarak seçilmiş başkanların görevine iadesini istedi. Açıklamada ücretlerin baskılandığı ve iş cinayetlerinin sürdüğü belirtildi, ortak mücadele çağrısı yapıldı.

(ANKARA) - DİSK'e bağlı 16 sendikanın ortak açıklamasında, "Halk iradesine yönelik siyasi amaçlı operasyonlara son verilmeli, kayyım uygulamaları sonlandırılarak seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilmelidir" denildi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, "İşçi sınıfını ve dostlarını mücadeleye çağırıyoruz!" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden DİSK'e bağlı 16 sendikadan ortak açıklama yapılan ortak açıklamayı paylaştı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bütçe sadece bir rakamlar tablosu değildir. Kimin sofrasından alınıp kimin kasasına konacağının karar altına alınmasıdır. Biz bu kararın her yıl, yaşamını alın teriyle kazananların aleyhine verildiğini çok iyi biliyoruz. Reçete yıllardır değişmedi. Ücretler baskılanıyor, emekçilerden alınan vergiler yüksek faizle yerli ve yabancı sermaye baronlarına aktarılıyor. Tutmayan her enflasyon hedefinin bedeli, işçinin ve emeklinin cebinden çıkartılıyor. Kazanandan değil, çalışandan vergi alan bir sistem adil olamaz. Servetten, ranttan ve büyük sermayeden gelire göre alınan adil bir vergi düzeni kurulmalı, yoksulluk sınırı altında kalan ücretler vergiden muaf tutulmalı ve ücretlilerin vergi yükü hafifletilmelidir. İş cinayetleri durmak bilmiyor. İşçiler madenlerde, atölyelerde, depolarda, traktör kasalarında, işe giderken ya da çalışırken can veriyor. İşçilerin can güvenliği, sermaye sınıfının karı başta olmak üzere, her şeyin üstünde olmalıdır. Halk iradesine yönelik siyasi amaçlı operasyonlara son verilmeli, kayyım uygulamaları sonlandırılarak seçilmiş belediye başkanları görevlerine iade edilmelidir.'

Başta DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olmak üzere tüm işçi konfederasyonları, kamu çalışanı konfederasyonları, meslek örgütleri ve hak savunucularına çağrımız, ortak taleplerimizin için bir program etrafında samimi ve ilkeli bir mücadeledir."

Kaynak: ANKA
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