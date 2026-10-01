DİSK, Mersin\'deki 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - DİSK, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Seçme ve seçilme hakkımız, halk iradesi ve yerel demokrasi hedef alınıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara son verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin her denetimin siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir yargı süreciyle gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

DİSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir kez daha güne seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alındığı haberleriyle başladık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Sistematik biçimde muhalif belediyeler hedef alınarak düzenlenen siyasallaşmış yargı operasyonlarında seçme ve seçilme hakkımız, halk iradesi ve yerel demokrasi hedef alınıyor.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara son verilmeli, kamu kaynaklarının kullanımına dair her denetim, siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci ile gerçekleşmelidir. Biz emekçiler biliyoruz: Demokrasiye yönelik her müdahale, haklarımızı savunma olanaklarımızı da daraltmaktadır. Halkın söz ve karar hakkının baskı altına alındığı bir ülkede işçinin sendika hakkı, grev hakkı ve insanca yaşam mücadelesi de tehdit altındadır. Emeğin hakları ile demokrasi mücadelesi birbirinden ayrılamaz. İşyerlerinde emeğimize, meydanlarda haklarımıza, sandıkta irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz."