DİSK, Mersin'deki 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSK, Mersin'deki 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK, Mersin\'deki 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK, Mersin'deki belediye başkanlarının aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. DİSK açıklamasında seçme ve seçilme hakkının, halk iradesinin ve yerel demokrasinin hedef alındığını belirterek tutuklamalara son verilmesini istedi.

(ANKARA) - DİSK, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Seçme ve seçilme hakkımız, halk iradesi ve yerel demokrasi hedef alınıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara son verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin her denetimin siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir yargı süreciyle gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

DİSK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir kez daha güne seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alındığı haberleriyle başladık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Sistematik biçimde muhalif belediyeler hedef alınarak düzenlenen siyasallaşmış yargı operasyonlarında seçme ve seçilme hakkımız, halk iradesi ve yerel demokrasi hedef alınıyor.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara son verilmeli, kamu kaynaklarının kullanımına dair her denetim, siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci ile gerçekleşmelidir. Biz emekçiler biliyoruz: Demokrasiye yönelik her müdahale, haklarımızı savunma olanaklarımızı da daraltmaktadır. Halkın söz ve karar hakkının baskı altına alındığı bir ülkede işçinin sendika hakkı, grev hakkı ve insanca yaşam mücadelesi de tehdit altındadır. Emeğin hakları ile demokrasi mücadelesi birbirinden ayrılamaz. İşyerlerinde emeğimize, meydanlarda haklarımıza, sandıkta irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
PolitikaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:34
Soma’da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:02
Hulusi Akar’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:27:18. #7.13#
SON DAKİKA: DİSK, Mersin'deki 59 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei