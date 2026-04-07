DİSK, 1 Mayıs İçin Birleşik Mücadele Çağrısı Yaptı

DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs'a ilişkin kararını içeren bildirgesini açıkladı. Bildirgede, artan yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik ve baskı politikalarına karşı işçi sınıfını birleşik mücadeleye çağırdı. 'İşçiler birleşir; bu düzen değişir' vurgusunun öne çıktığı açıklamada, 1 Mayıs'ın örgütlenme seferberliğinin önemli bir eşiği olduğu ifade edildi.

Yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, düşük ücretler ve sendikasızlaştırmanın işçileri asgari bir yaşama mahkûm ettiği belirtilirken, çözümün örgütlenme olduğu vurgulandı. Küresel ölçekte emperyalist savaş politikalarının derinleştiği ve bunun enflasyon, yoksulluk ve gelir adaletsizliğini artırdığı ifade edildi. Türkiye'de ise ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve vergi yükünün işçi sınıfının yaşam koşullarını ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Bildirgede, iş cinayetleri, sendikal hakların baskılanması, grev yasakları, emeklilerin yoksullaşması ve kadınların güvencesiz çalışmaya mahkûm edilmesi gibi sorunlara değinilerek, mevcut tablonun değişmesi için örgütlü mücadelenin zorunlu olduğu belirtildi. Ayrıca, NATO'nun Ankara'daki zirvesine karşı mücadele çağrısı yapılırken, Kürt sorununun demokratik çözümünün önemine de vurgu yapıldı.

DİSK, Türkiye'nin dört bir yanında yaygın ve kitlesel 1 Mayıs kutlamaları hedeflediğini açıkladı ve İstanbul'da Taksim Meydanı'nın önemini hatırlattı. Bildirgede, antiemperyalist mücadele, barış savunusu, iş cinayetlerinin önlenmesi, yargının siyasallaşmasına karşı duruş, asgari ücretin güncellenmesi çağrısı ve örgütlenme çalışmalarının artırılması gibi maddeler sıralandı. DİSK, 1 Mayıs 2025'ü güçlü, birleşik ve kitlesel bir şekilde kutlamak için çalışmaların başlatılmasına karar verdi.