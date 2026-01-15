Disk: İstanbul Bölge Temsilcimize Yapılan Vahşi Saldırı, Adaleti ve İşçi Sınıfını Hedef Almaktadır

(ANKARA) - DİSK, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davayı izlemek isterken jandarma müdahalesine maruz kalan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu için açıklama yaptı. Açıklamada, "Duruşmayı izlemek istemek suç değildir. Üstelik adalet en fazla işçi sınıfının ihtiyacıdır ve adaletin takipçisi olmak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun doğal görevidir. DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır. DİSK olarak saldırıyı kınıyor, 'Gelirde, Vergide ve Ülkede Adalet' mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline karşı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'na açtığı davanın duruşması öncesi salona girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sırasında DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, jandarmanın coplu müdahalesine maruz kaldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Arslanoğlu'na joplu müdahaleye karşı bir açıklama yayımladı. DİSK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline dair açtığı davanın ilk duruşmasını izlemek için ve dayanışmalarını göstermek için Silivri'ye giden yurttaşlara yönelik saldırıları kınıyoruz. Silivri'deki duruşmayı izlemek üzere orada bulunan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da saldırıya uğramıştır. İstanbul Bölge Temsilcimiz, kendisini tanıtmasına, duruşmayı izlemek üzere salona geçmek istemesine rağmen kalkanlar, coplar, yumruklar ve tekmeler ile şiddete maruz kalmıştır.

Hukuk devletinin temeli adil ve şeffaf yargılamadır. Duruşmayı izlemek istemek suç değildir. Üstelik adalet en fazla işçi sınıfının ihtiyacıdır ve adaletin takipçisi olmak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun doğal görevidir. DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır. DİSK olarak saldırıyı kınıyor, 'Gelirde, Vergide ve Ülkede Adalet' mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."