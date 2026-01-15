Disk: İstanbul Bölge Temsilcimize Yapılan Vahşi Saldırı, Adaleti ve İşçi Sınıfını Hedef Almaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Disk: İstanbul Bölge Temsilcimize Yapılan Vahşi Saldırı, Adaleti ve İşçi Sınıfını Hedef Almaktadır

15.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı dava sırasında jandarmanın DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu'na yönelik yaptığı müdahaleyi kınadı. DİSK, adaletin takipçisi olmanın doğal görevleri olduğunu belirtti.

(ANKARA) - DİSK, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı açtığı davayı izlemek isterken jandarma müdahalesine maruz kalan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu için açıklama yaptı. Açıklamada, "Duruşmayı izlemek istemek suç değildir. Üstelik adalet en fazla işçi sınıfının ihtiyacıdır ve adaletin takipçisi olmak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun doğal görevidir. DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır. DİSK olarak saldırıyı kınıyor, 'Gelirde, Vergide ve Ülkede Adalet' mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline karşı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'na açtığı davanın duruşması öncesi salona girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sırasında DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, jandarmanın coplu müdahalesine maruz kaldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Arslanoğlu'na joplu müdahaleye karşı bir açıklama yayımladı. DİSK sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline dair açtığı davanın ilk duruşmasını izlemek için ve dayanışmalarını göstermek için Silivri'ye giden yurttaşlara yönelik saldırıları kınıyoruz. Silivri'deki duruşmayı izlemek üzere orada bulunan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da saldırıya uğramıştır. İstanbul Bölge Temsilcimiz, kendisini tanıtmasına, duruşmayı izlemek üzere salona geçmek istemesine rağmen kalkanlar, coplar, yumruklar ve tekmeler ile şiddete maruz kalmıştır.

Hukuk devletinin temeli adil ve şeffaf yargılamadır. Duruşmayı izlemek istemek suç değildir. Üstelik adalet en fazla işçi sınıfının ihtiyacıdır ve adaletin takipçisi olmak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun doğal görevidir. DİSK İstanbul Bölge Temsilcimize yapılan vahşi saldırı, adaleti ve işçi sınıfını hedef almaktadır. DİSK olarak saldırıyı kınıyor, 'Gelirde, Vergide ve Ülkede Adalet' mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Disk: İstanbul Bölge Temsilcimize Yapılan Vahşi Saldırı, Adaleti ve İşçi Sınıfını Hedef Almaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:27:22. #7.11#
SON DAKİKA: Disk: İstanbul Bölge Temsilcimize Yapılan Vahşi Saldırı, Adaleti ve İşçi Sınıfını Hedef Almaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.