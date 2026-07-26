DİSK'ten Tekin'e Kınama - Son Dakika
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DİSK'ten Tekin'e Kınama

DİSK\'ten Tekin\'e Kınama
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DİSK Basın-İş, Gürsel Tekin'in basın özgürlüğüne yönelik yaklaşımını kınadı ve hakaretleri reddetti.

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in "basın özgürlüğünü hedef alan, yayın organlarını ve gazetecileri hedef gösteren yaklaşımını kınadığını" bildirdi ve "Mesleğini icra eden basın emekçisi arkadaşımıza yönelik sarf edilen hakaret içeren ifadeler son derece kabul edilemezdir" açıklamasını yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabından, Tekin'in basın toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Tekin'in, cep telefonundan, İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün düzenlenen katılım törenine "figüran" taşındığına ilişkin haber yapan BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'e yönelik hakaret içeren ses kaydını dinlettiği anların görüntüleri de aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Gürsel Tekin'in gerçekleştirdiği basın açıklamasında, basın özgürlüğünü hedef alan, yayın organlarını ve gazetecileri hedef gösteren tutumunu kesinlikle kabul etmiyor, bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Açıklama sırasında, yapılan bir haberi eleştirmek veya yalanlamak bahanesiyle mesleğini icra eden basın emekçisi arkadaşımıza yönelik sarf edilen hakaret içeren ifadeler son derece kabul edilemezdir.

Medya hiçbir siyasi aktörün, yapının veya odağın aparatı ya da aşağılama kürsüsü değildir. Basın ve ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun en temel yapı taşlarıdır; gazetecilere yönelik hedef göstermeleri, tehditleri ve hakaretleri asla sessizlikle karşılamayacağız. DİSK Basın-İş olarak meslektaşlarımızın onurunu, haklarını ve basın özgürlüğünü her koşulda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK'ten Tekin'e Kınama - Son Dakika

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