Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını ve uluslararası toplumu bu sürece dahil etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Şara ayrıca, bölgenin İsrail ile İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği özel röportajda, bölgesel ve küresel alandaki son gelişmelerde ülkesinin konumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İSRAİL İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI YAPMAYI AMAÇLIYORUZ"

Suriye'nin İsrail ile ilişkilerine değinen Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını söyledi. Tel Aviv yönetiminin bölgede çeşitli emelleri olduğuna dikkat çeken Şara, Suriye'ye karşı dengeli bir politika izlenmesi amacıyla uluslararası toplumu ve çok sayıda ülkeyi sürece dahil etmeye gayret gösterdiklerini söyledi. İsrail ile kısır çatışmalara girmekten kaçındıklarını vurgulayan Şara, aralarındaki güvenlik anlaşmasının önünde bazı engellerin ve İsrail ihlallerinin bulunduğunu ancak en az zararla barışçıl çözümlere ulaşmak için büyük bir diplomatik çaba yürüttüklerini ifade etti. Bölgenin İsrail ile İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğinin altını çizen Şara, bölge ülkelerinin kendine ait bağımsız bir siyasi çizgi oluşturması gerektiğini kaydetti.

"SURİYE'NİN YENİ DÖNEMİ İNŞA, İSTİKRAR VE KALKINMA ODAKLI" 

Röportajda 60 yıllık Esad rejimi politikalarının Suriye'yi bölgesel ve uluslararası çevresinden soyutladığını belirten Şara, yeni dönemin inşa, istikrar ve kalkınma odaklı olduğunu vurguladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'nin açtığı yeni sayfayı çok olumlu karşıladığını aktaran Şara, ekonomik yaptırımların tam anlamıyla kalkmasının ülkenin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına bağlı olduğunu dile getirdi. Rusya ile ilişkileri normalleştirme sürecinde olduklarını ve üslerin geleceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirten Şara, Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını ve Lübnan devletinin egemenliğini desteklediklerini söyledi.

"ÜLKEDE KAYBOLAN KİŞİLERİN SAYISI ÇOK BÜYÜK VE ŞOK EDİCİ" 

İç politikadaki gelişmelere ve insani konulara da değinen Şara, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimi döneminde kaybolan kişilerin durumunu takip etmek üzere özel bir heyet kurduklarını belirterek, heyetin iyi çalıştığını ancak karşılaştıkları sayıların çok büyük ve şok edici olduğunu ifade etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasına da değinen Şara, süreçte bir yavaşlama yaşandığına dikkat çekti. Şara, buna rağmen anlaşmayı başarıya ulaştırma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Suriye'nin doğu bölgesinin eski rejim tarafından yıllarca ihmal edildiğini hatırlatan Şara, başkent Şam ile Deyrizor arasında yeni bir otoyol projesi için çalışıldığını, Irak ile ilişkilerin geliştiğini ancak sınır hattındaki denetlenmeyen gruplardan kaygı duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz - Son Dakika

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