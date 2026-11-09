Diwali sonrası Yeni Delhi'de hava kirliliği 483 endeksle tehlikeli seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Diwali sonrası Yeni Delhi'de hava kirliliği 483 endeksle tehlikeli seviyeye ulaştı

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Diwali sonrası Yeni Delhi\'de hava kirliliği 483 endeksle tehlikeli seviyeye ulaştı
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Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu'na göre Diwali havai fişeklerinin ardından Yeni Delhi'de hava kalitesi 483 endekse geriledi. Başkentte 400'ün üzerinde ölçüm kaydedilirken yoğun zehirli sis görüş mesafesini azaltıyor ve solunum sorunlarına yol açıyor.

YENİ DELHİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, hava kalitesinin tehlikeli seviyeye gerilemesiyle yoğun ve zehirli bir sis tabakası altında kaldı.

Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, Diwali Işık Festivali kapsamında gece boyunca düzenlenen havai fişek gösterilerinin ardından sabah saatlerinde hava kalitesinde keskin bir düşüş gerçekleşti. Başkentin birçok noktasında 400'ün üzerinde ölçümler kaydedildi ve genel Hava Kalitesi Endeksi 483 ile tehlikeli bir seviyeye ulaştı.

Festivalden iki gün önce, etkinliğin ardından yaşanması beklenen yoğun hava kirliliğine karşı 3. aşama acil durum önlemleri devreye alınmıştı. Hava kirliliğinin yol açtığı sis tabakası, görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına ve solunum sorunlarına yol açıyor.

Hava kirliliği krizi, düşük rüzgar hızları, kış aylarındaki nem ve çevre eyaletlerdeki anız yakma gibi havadaki ince partikül miktarını (PM 2.5 ve PM 10) önemli ölçüde artıran mevsimsel etkenlerin birleşiminden kaynaklanıyor.

Yıl boyunca devam eden araç emisyonları, sanayi faaliyetleri ve inşaat kaynaklı tozun da etkisiyle Yeni Delhi, dünyanın en yüksek hava kirliliğine sahip başkentleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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