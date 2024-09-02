Diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazı mağduriyeti - Son Dakika
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Diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazı mağduriyeti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarını alamamaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

02.09.2024 12:11
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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, mevzuat değişikliği nedeniyle diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarını alamadığını belirterek, "Hastalarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden ve SGK gibi ülkemizin en büyük geri ödeme kuruluşuna yakışmayan bu ödeme şeklinin ve ücretinin günümüz ekonomik koşullarına göre düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarını alamamaları nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Saydan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyada 382 milyon, ülkemizde ise 10 milyonu aşkın diyabet hastası bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı zaten 2 yılda bir ödediği 'Şeker ölçüm cihazı' için mevzuat değişikliğine giderek cihazların geri ödeme kodlarını değiştirmiş ve Medula ilaç uygulaması üzerinden bu cihazların verilmesini engellemiştir. Özellikle Tip 1 Diyabet ve hastaları ile insülin kullanan diyabet hastalarının gün içinde birkaç defa şeker ölçümü yapması hayati öneme sahipken, hastanın aynı reçetesinde yazılı olan şeker ilaçlarıyla insülinlerin yanı sıra şeker ölçüm cihazlarını alamıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Şeker ölçüm çubuklarının ödemesi Medula Eczane uygulaması üzerinden yapılıyorken cihazların geri ödemesinin Medikal Malzeme Medula ekranından yapılmasını istemek hem medikal anlaşması olmayan eczanelere ve kuruma ek bir sözleşme süreci yükü, yani kırtasiye masrafı çıkaracak, hem de bu sözleşmeler hali hazırda olmadığı için hastalar sözleşme çıkana kadar mağduriyet yaşayacaktır."

"Vatandaşın ve eczacıların cezalandırılması kabul edilebilir değil"

SGK'nın Danıştay kararına rağmen cihazların fiyatının ödememesinin vatandaşları ve ezcacıları cezalandırmak olduğunu belirten TEİS Genel Başkanı Saydan şunları söyledi:

"Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 700 lira arasında değişmekte, hatta 900 liraya kadar çıkmaktadır. Diyabet hastaları şeker ölçüm cihazı olmadan, SGK'nın ödediği şeker ölçüm çubuklarını neyle kullanacaklar? Bu uygulama ve fiyat sorununun giderilmesi için yetkililerin bu duruma ivedilikle müdahil olmasını talep ediyoruz. 15 gün önce resmi duyuru yapmasına ve Danıştay kararına rağmen salt tasarruf etme mantığı ile 8 yıldır ödenmemiş olan cihazları hala ödememeye devam etmek için çeşitli bahaneler üretilmesi, adeta vatandaşlarımızın ve eczacıların cezalandırılması kabul edilebilir bir tutum değildir. TEİS olarak, hastalarımızı ve meslektaşlarımızı mağdur eden ve SGK gibi ülkemizin en büyük geri ödeme kuruluşuna yakışmayan bu ödeme şeklinin ve ücretinin günümüz ekonomik koşullarına göre düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazı mağduriyeti - Son Dakika

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