Diyabet Hastasına Sağlık Koşullarına Uygun Görev Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyabet Hastasına Sağlık Koşullarına Uygun Görev Tavsiyesi

Diyabet Hastasına Sağlık Koşullarına Uygun Görev Tavsiyesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tip 1 diyabet hastası orman muhafaza memuruna uygun çalışma ortamı tavsiye etti.

KAMU Denetçiliği Kurumu, Kastamonu'da açık arazide görev yapan Tip 1 diyabet hastası orman muhafaza memurunun başvurusu üzerine, başvuranın sağlık koşullarına uygun bir ortamda çalıştırılması için Orman Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verdi.

Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2020 yılından bu yana açık arazide görev yapan orman muhafaza memuru, Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığı başvuruda, Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirterek, hastalığının yaşam boyu süren, düzenli insülin uygulaması, dengeli beslenme ve kan şekeri takibi gerektiren kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti. Başvuran, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı 24 Aralık 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda, 'Yoğun egzersiz gerektiren işlerde hipoglisemi yaşama ihtimalinin yüksek olduğunun belirtildiğini, görevi gereği uzun süreli arazi çalışmaları yaptığını, dağlık ve kırsal alanlarda bulunduğunu ve yoğun fiziksel efor sarf ettiğini, bu çalışma koşullarında mevcut hastalığının ilerlediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini kaydetti. Başvuran, ayrıca, ani hipoglisemi atakları yaşadığını ve bu atakların hayati tehlike doğurabilecek nitelikte olduğunu ifade ederek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda görevinin sağlık durumuna uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla kurumuna yazılı başvuruda bulunduğunu, ancak talebinin reddedildiğini belirtti. Başvuran, bu gerekçelerle sağlık durumuna uygun bir görev düzenlemesi yapılmasını talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sağlık kurulu raporuna göre başvuranın, sağlık koşullarına uygun bir ortamda çalıştırılmasının açık olduğunu belirtti. KDK, başvuranın görevlerinin açık arazide olmayacak şekilde düzenlenmesi yönünde Orman Genel Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyabet Hastasına Sağlık Koşullarına Uygun Görev Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
12:26
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:15
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu
Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 13:09:47. #7.12#
SON DAKİKA: Diyabet Hastasına Sağlık Koşullarına Uygun Görev Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.