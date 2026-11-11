Diyanet 2027 ramazan ve şevval umresi kayıtlarını e-Devlet'e açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 ramazan ve şevval umre turları için kayıtların başladığını duyurdu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, umre organizasyonu kapsamında düzenlenecek ramazan ve şevval ayı umre turları için kayıtlar başladı.

Turlara il/ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilecek.