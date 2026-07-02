Diyanet Başkanı Arpaguş El-Beşir'i Kabul Etti

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı İsam El-Beşir'i kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Arpaguş, Birliğin çalışmalarına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

El-Beşir de Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla Arpaguş'u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de hazır bulundu.