Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Arpaguş, mesajında, "Geleceğe duyduğumuz güvenin en güçlü teminatı olan öğretmenlerimiz, düşünce dünyamızı şekillendiren, milli-manevi değerlerimizi geleceğe taşıyan ve yarınların inşasında belirleyici rol üstlenen eğitim mimarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal gelişimin ve kültürel sürekliliğin temel yapı taşlarından biri olan öğretmenlerin ve eğitim öğretim camiasının Öğretmenler Günü'nü tebrik eden Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bilgiyi zihinlere işlerken irfanı gönüllere nakşeden, toplumu ilim ve hikmetle buluşturan, göz aydınlığımız çocuklarımızı müreffeh yarınlara hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve teşkilatımız bünyesinde din eğitimi alanında özveriyle çalışan kıymetli meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Mukaddes görevlerini büyük bir mesuliyet duygusu ile ifa ederken dar-ı bekaya irtihal eden öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyor, her birine Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."