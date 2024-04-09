Diyanet Bayram Gazetesi 7. sayısıyla okurlarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, 7'nci sayısıyla okurlarla buluştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetenin 7'nci sayısının çıktığını sosyal medya hesabındaki paylaşımla duyurdu.
Erbaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli ilim, kültür ve sanat insanlarımızın ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'na dair yazı, söyleşi ve hatıralarıyla katkı sağladığı Bayram Gazetemiz ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz. Yedinci sayısı ile okuyucuyla buluşacak olan gazetemizin bayram sevincimizi çoğaltmasına katkı sunmasını temenni ediyorum."
Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın önemine ilişkin yazıların ve söyleşilerin yer aldığı gazetenin yeni sayısında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Ebedi Sevinç Gününün Provası" başlıklı yazıyı kaleme aldı.
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