Diyanet Fetva Hattı Ramazan'da Yoğun Çalışıyor

26.02.2026 11:19
Diyanet, Ramazan'da günde 16 binden fazla soru yanıtlıyor, yapay zeka desteğiyle hizmet veriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, "190 Diyanet Fetva Hattı"nda ramazanda günde 16 binden fazla sorunun cevaplandırıldığını bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine, fetva hattının vatandaşların en hızlı sahih dini bilgiye ulaşmasının yollarından biri olduğunu söyledi.

Hattın normal zamanlarda hafta içi 09.00-21.00, cumartesi günleri ise 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verdiğini aktaran Kılıç, "Fetva hattımız, ramazanda haftanın 7 günü 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hem kadın hem de erkek fetva vaizlerimiz marifetiyle hizmeti sürdürüyoruz. Özellikle yetiştirilmiş ve seçilmiş vaizlerimiz bu alanda yetkinler. Din İşleri Yüksek Kurulu ile anlık iletişim kurma imkanlarına sahipler." dedi.

Kılıç, detaylı araştırmayı gerektiren sorular olduğunda bunların başta doktorlar olmak üzere alan uzmanlarına sorulduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımıza hem sözlü hem de yazılı olarak hizmet veriyoruz. Yazılı olarak da sorular iletilebilir. Hem e-Devlet aracılığıyla Din İşleri Yüksek Kurulunun 'soru sor' kısmında sorulan sorulara 7/24 cevap bulabilirler." diye konuştu.

"Türkiye genelinde 350 fetva vaizimiz var"

Türkiye genelindeki fetva vaizleri aracılığıyla hizmet verdiklerini dile getiren Kılıç, "Türkiye genelinde 350 fetva vaizimiz var. Bunların 130'u kadın, 220'si erkektir. Bu fetva vaizlerimiz marifetiyle bu hizmet en iyi şekilde sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.

Kılıç, ramazandan önce 190 Diyanet Fetva Hattı'nın ortalama 6 bin soruyu cevapladığını anlatarak, "Ramazanda bu soru sayısı ciddi manada arttı, neredeyse üç katına çıktı. Her gün ortalama 16 binden fazla soruya cevap veriyoruz." bilgisini paylaştı.

"Yapay zeka botu daha hızlı cevap imkanı sunuyor"

En çok orucu bozan, bozmayan şeyler, niyet ve zekatla ilgili sorular sorulduğunu belirten Kılıç, "Fetva vaizlerinin işini kolaylaştırmak maksatlı Din İşleri Yüksek Kurulunca hazırlanan fetvalar dikkate alınarak bilgi işlem dairemiz marifetiyle geliştirilmiş bir yapay zeka botumuz da var." dedi.

Halil Kılıç, bu yapay zeka botunun tamamen kurulun hazırladığı fetvaları dikkate alarak vatandaşların sorularına daha hızlı cevap verme imkanı sunduğunu anlatarak, "Örneğin, 'Göz damlası orucu bozar mı?' sorusu yapay zeka botuna yazıldığında kurulun konuyla alakalı cevabını hemen fetva vaizinin önüne getiriyor. Fetva vaizi, o cevabı soru sorana aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

