Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere tavsiyelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere tavsiyelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplu düğün töreninde yeni evlenen gençlere sevgi, saygı, sadakat ve sabır tavsiyesinde bulundu. Erbaş, genç çiftlere inançlarına göre yaşamalarını, birbirlerine sevgi, saygı, sadakat ve sabır göstermelerini önerdi.

24.05.2024 22:09
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni evlenen gençlere sevgi, saygı, sadakat ve sabır tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya şubeleri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği işbirliğinde organize edilen, "Kahramanmaraş'ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesi kapsamında depremzede 100 çiftin nikah töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 100 çiftin hayatlarının en önemli dönüm noktaları olan nikah törenine katılmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Yeni evlenen çiftlere ayet ve hadislerden örnekler vererek çeşitli tavsiyelerde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz birbirlerine örtü olacaklar. Kötülüklere karşı örtü olacaklar. Sıkıntılara karşı örtü olacaklar. Huzursuzluklara karşı örtü olacaklar. Peki nedir bizim örtümüz? Sevgidir. Hepsinden önce inancımızdır. İnancımıza, imanımıza göre yaşamamız lazım. İnancımızın gereği ne ise ona göre yaşamamız lazım. Onun ilkeleri de sevgidir, saygıdır, sadakattir, sabırdır. Bakınız 4 S ile başlayan kavramı kulaklarınıza küpe yapın. Birbirinizi sevin, birbirinize saygı gösterin, sadakat gösterin, dürüst olun. Size aşkın şifresini vermek istiyorum. Evlilik sürecini yaşarken mutlaka anlaşamadığımız konular olabilir, zaman zaman tartıştığımız konular olabilir. İlacımız sabırdır, tahammüldür. Genç kardeşlerim sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabır ile sürdürürseniz, tahammülle sürdürürseniz selamete, huzura kavuşursunuz inşallah. Mutluluğunuz bir ömür boyu devam eder inşallah."

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de yeni evlenen çiftlerin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Birbirimizin yanında olarak, birbirimizin acılarını hafifleterek, birbirimizin mutluluğunu paylaşarak her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi gösterdik, gösteriyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, daima sizin yanınızdayız ve daima da yanınızda olacağız." diye konuştu.

Bazı çiftlerin nikah şahitliğini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal yaptı.

Kaynak: AA

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