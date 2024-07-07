Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yılı tebrik etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yılı tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin 1446. yıl dönümünü kutladı. Erbaş, yeni hicri yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi ve hicretin adalet, merhamet ve hakkaniyeti ayakta tutma mücadelesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, hicretin kardeşlik, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerin tebarüz etmesine zemin olması bakımından da önemli olduğunu belirtti.

07.07.2024 10:25
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yılı tebrik etti.

Erbaş, hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 7 Temmuz pazar günü Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1446. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Yeni hicri yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, hicretin dünyevi zorluk ve sıkıntılardan bir kaçış değil bilakis zulmün ve zalimin karşısında dirayetle duran Hz. Muhammed'in öncülüğünde ve rehberliğinde adaleti, merhameti ve hakkaniyeti ayakta tutma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Hicretin, İslam'ın değerlerini ve güzel ahlak ilkelerini kuşanarak güçlü bir inanç, sağlam bir irade ve sarsılmaz bir imanla yaşama azmi olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Resulü ve beraberindekiler, hak, hakikat, adalet, iyilik ve insan onuru gibi yüce değerleri yeryüzüne hakim kılmak için hicret etmiştir. Onların hicretinin özünde yeni bir insan, toplum ve medeniyet inşa etme ideali vardır. Hicret, aynı zamanda fert ve toplum boyutunda kardeşlik, dayanışma, paylaşma, fedakarlık, isar, vefa, samimiyet, sadakat gibi erdemlerin tebarüz etmesine zemin olması bakımından da müstesna bir hadisedir. Şüphesiz hicreti bu minvalde doğru okumak ve anlamak yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele noktasında bizlere azim ve kararlılık aşılayacak, daha güzel bir gelecek inşa etme hususunda büyük ufuklar açacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam aleminin hicri yeni yılını tebrik ediyor, hicri 1446 senesinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket dolu bir yıl olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hicri yeni yılı tebrik etti - Son Dakika

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